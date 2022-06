'Ook Twitter heeft interesse in overname TikToks Amerikaanse divisie'

Volgens bronnen van The Wall Street Journal is ook Twitter geïnteresseerd in een overname van het Amerikaanse aandeel van sociaal medium TikTok. Het socialemediaplatform is echter veel kleiner en minder vermogend dan de andere kaper op de kust: Microsoft.

De gesprekken tussen Twitter en Chinese TikTok-eigenaar ByteDance zijn niet zo vergevorderd als die met Microsoft, maar toch lijkt Twitter er enig vertrouwen in te hebben. Juist omdat Twitter relatief aan Microsoft zo klein is, zou het bedrijf bij een eventuele overname er makkelijker van af komen als het gaat om het mededingingsrecht.

Volgens de Amerikaanse krant waren Microsoft en ByteDance al enkele weken in gesprek met elkaar toen president Trump op 31 juli bekendmaakte dat hij van plan was om TikTok te verbieden. De gesprekken werden daarop een tijd lang gepauzeerd, maar inmiddels is het standpunt van de president dat ByteDance tot 15 september de tijd heeft om TikTok van de hand te doen, anders komt het verbod er alsnog. Daarnaast wil Trump dat de overheid een deel van het overnamebedrag krijgt als faciliteerder.

Opvallend is dat Twitter nog niet heel lang geleden - tot 2016 - een TikTok-achtige dienst in huis had. Dat was Vine en het bedrijf had dat sinds 2012 in huis. Een reden voor de sluiting werd destijds niet gegeven, maar het was wel bekend dat het bedrijf financieel ongezond was.

TikTok is een sociaal medium waar gebruikers video's van 3 tot maximaal 60 seconden kunnen plaatsen. Dit is vaak komische of muzikale content, maar dat is niet verplicht. De dienst is buiten China beschikbaar sinds de overname van Musical.ly in 2017.

Microsoft-medeoprichter Bill Gates heeft gemengde gevoelens over een potentiële overname van TikTok door Microsoft. Hij noemt toetreden tot de wereld van sociale media 'niet simpel' en noemt het forceren van een overname door het Witte Huis 'vreemd' en de vraag om een vindersloon 'dubbel vreemd'. Wel is hij voorstander van meer concurrentie op dit gebied.