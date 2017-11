Chinees bedrijf neemt Musical.ly over

Musical.ly komt in handen van het Chinese bedrijf Bytedance. Door de overname moet de populaire muziekapplicatie voor kinderen gaan uitbreiden naar AziŽ. Musical.ly laat gebruikers korte muziekfilmpjes van zichzelf maken.

Beide bedrijven hebben de overname inmiddels bevestigd, maar hebben niet laten weten welk bedrag er is gemoeid met de overname. De Wall Street Journal stelt echter van bronnen te hebben vernomen dat het overnamebedrag tussen de 800 miljoen en 1 miljard dollar ligt. Omgerekend is dat ongeveer 686 miljoen tot 857 miljoen euro.

De bedoeling is dat Musical.ly een onafhankelijk opererende dienst blijft. Wel heeft de nieuwe eigenaar Bytedance plannen voor uitbreiding; door de overname moet Musical.ly gaan uitbreiden naar Azië, waar de software onder kinderen nog niet zo populair is.

Musical.ly kwam deze zomer in het nieuws omdat het geen encryptie gebruikte bij het uploaden van videomateriaal, waardoor kwaadwillenden de beelden potentieel gemakkelijk kunnen onderscheppen. Musical.ly is vooral populair onder kinderen, die video's van zichzelf maken terwijl ze een liedje aan het zingen zijn. Overigens is het ook mogelijk om te livestreamen.