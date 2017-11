Duitse site zet per abuis foto's van OnePlus 5T online

De Duitse versie van ZDnet heeft foto's laten zien van de OnePlus 5T die volgende week wordt onthuld. Inmiddels zijn de foto's weer offline gehaald, maar is nu wel alle informatie over de smartphone bekend. In de afgelopen weken kwamen al vele geruchten over het toestel naar buiten.

ZDnet zette een eerste indruk van de OnePlus 5T online nadat het een reviewexemplaar had ontvangen. Die had echter nog niet online gezet mogen worden, en op verzoek van de Chinese fabrikant is het artikel inmiddels weer offline gehaald. Android Police slaagde er echter in om de foto's van het toestel en van de specificaties te achterhalen voordat deze werden verwijderd.

De foto's van ZDnet bevestigen dat de OnePlus 5T een Snapdragon 835-soc krijgt met 6GB of 8GB ram, afhankelijk van de versie. Er is een dualcamera op de achterkant van 16 megapixels en de accu heeft een capaciteit van 3300mAh. De smartphone draait op OxygenOS, dat gebaseerd is op Android 7.1.1 en dus niet de nieuwere 8.0-versie. Het scherm heeft een diagonaal van 6" met een resolutie van 2160x1080 pixels, en dat betekent een 18:9-verhouding.

Door de onthulling lijkt het erop dat er nog maar weinig te onthullen is over de OnePlus 5T. Zowel de vormgeving van het toestel met de relatief dunne bezels, als de gebruikte hardware zijn nu bekend. Overigens kwam er ook al de nodige informatie naar buiten in de geruchtenstroom van de afgelopen weken. OnePlus heeft zelf al bekendgemaakt dat het de 5T-smartphone op 21 november uitbrengt. De officiële onthulling volgt op 16 november, tijdens een evenement in New York.