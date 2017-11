Roku heeft bedrijf voor audiotechnologie overgenomen

Roku, maker van mediaspelers, heeft het bedrijf Dynastrom overgenomen. Dit bedrijf maakt technologie voor audio, en richt zich daarbij vooral om het zogenaamde 'multi-room audio'-concept, waar Sonos bekend mee is geworden.

Roku en Dynastrom hebben de overname geprobeerd stil te houden, maar Variety ontdekte de overname in financiële documenten die naar de Amerikaanse autoriteiten zijn gestuurd. Daarbij wordt een bedrag van iets meer dan 3 miljoen dollar genoemd voor de overname van het Deense Dynastrom. Inmiddels heeft een woordvoerder van Roku de overname bevestigd.

Het lijkt daarbij te gaan om een zogenaamde 'acqui-hire', waarbij het vooral te doen is om de mensen die bij het bedrijf werken. Uit LinkedIn-pagina's blijkt dat onder andere de ceo en cto van Dynastrom al sinds september voor Roku werken, en het is aannemelijk dat ze de Sonos-achtige technologie daar verder aan het ontwikkelen zijn.

Dynastrom is een kleine start-up die zich in de afgelopen jaren vooral heeft gericht op het ontwikkelen van technologie om audio op verschillende speakers in verschillende kamers in het huis af te spelen. Het lijkt dus aannemelijk dat Roku, naast het uitbrengen van mediaspelers, ook iets met slimme audiosystemen wil gaan doen.