OnePlus brengt 5T-smartphone uit op 21 november

OnePlus heeft bekendgemaakt dat zijn 5T-smartphone op 16 november wordt gepresenteerd. Tevens heeft de fabrikant laten weten dat het toestel in zowel de VS als in Europa vanaf 21 november verkrijgbaar is.

Oneplus presenteert het toestel in New York tijdens een evenement dat niet alleen live wordt gestreamd; geïnteresseerden kunnen ook een kaartje van 40 dollar kopen. Nadere details over het toestel zullen tijdens het evenement worden onthuld; tot nu toe heeft de fabrikant nog altijd geen officiële informatie gegeven over de nieuwe smartphone.

Op het forum van OnePlus heeft een van de medeoprichters vam OnePlus, Carl Pei, benadrukt dat het toestel specifiek is ontwikkeld op basis van feedback van OnePlus-gebruikers. Hij gaf aan dat dit heeft geleid tot de ontwikkeling van 'een van de krachtigste oplossingen voor videostabilisatie'. Ook zou de 5T volgens hem beschikken over 'een van de meest accurate beeldschermkalibraties'.

Er gaan al enkele weken geruchten over de 5T, die er heel anders zou uitzien dan de OnePlus 5 die deze zomer verscheen. Zo zou hij een 18:9-scherm krijgen met een diagonaal van 6" en een resolutie van 2160x1080 pixels. Dat 6"-formaat met langere beeldverhouding zou het scherm even breed maken als het 5,5"-paneel met 16:9-verhouding in de OnePlus 5. De vingerafdrukscanner zou naar de achterkant gaan, omdat er niet genoeg ruimte is op de voorkant door de kleinere bezels.

Vorig jaar bracht OnePlus in november de 3T uit, een variant van de OnePlus 3 met hetzelfde ontwerp. Daarbij kregen de soc, accu en frontcamera een upgrade, terwijl voor de rest alleen de behuizing een iets andere kleurtint kreeg.