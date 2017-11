Medewerkers bij OnePlus die op hoog niveau werken en dus op de hoogte zijn van komende producten, zagen in het afgelopen jaar een bepaalde naam veelvuldig op de roadmap verschijnen en ook weer verdwijnen: de 5T. Een nieuwe versie van de OnePlus 5, maar dan met een veel groter scherm in een behuizing van hetzelfde formaat. Lang was niet duidelijk of de telefoon de r&d-afdeling zou verlaten; pas aan het begin van augustus werd intern een klap gegeven op de komst van dit nieuwe model. De OnePlus 5 was toen nog geen twee maanden op de markt en het gaf OnePlus nog geen vier maanden om het toestel op de markt te brengen.

Waarom breng je als bedrijf zó kort op de introductie van je topmodel een nieuwe variant uit? Nadat we die vraag stelden aan Akis Evangelidis, verantwoordelijk voor OnePlus-pr in Europa, beseften we meteen dat dit wel een heel makkelijke voorzet was voor Akis om de slogan van OnePlus er nog maar eens bij te pakken: 'never settle'. Topman Carl Pei had gezien dat de concurrentie telefoons introduceerde met kleine schermranden en OnePlus mocht daarbij niet achterblijven, zo gaat het verhaal. Wat daarbij natuurlijk ook een rol speelt, is dat zusterbedrijf Oppo, onderdeel van hetzelfde BBK-concern, de Oppo R11S in ontwikkeling had. De R11S dient als blauwdruk voor de OnePlus 5T en maakte het dus mogelijk om de 5T snel van de grond te krijgen.

Het doel van de OnePlus 5T is dus duidelijk; meegaan in de trend van telefoons met kleine schermranden. Het grotere 6"-scherm is dan ook meteen de grootste verandering ten opzichte van de OnePlus 5, samen met de aangepaste tweede camera achterop, die nu niet meer gebruikt wordt voor zoomen, maar voor een betere beeldkwaliteit bij weinig licht. Andere aspecten - de hardware, het design, de software en aansluitingen - zijn onveranderd. In deze review nemen we de 5T onder de loep en kijken we of OnePlus een telefoon die al erg goed was, nog beter heeft weten te maken.