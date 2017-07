Ondersteboven ingebouwd scherm mogelijke oorzaak raar scrolleffect OnePlus 5

Het scherm in de OnePlus 5 is ondersteboven in het toestel gemonteerd. Dat blijkt uit een teardown van de hardware en een inspectie van de kernel. Een direct verband tussen dit en het rare effect dat voor kan komen bij het scrollen is er niet, maar de twee lijken wel met elkaar te maken te hebben.

In de kernel van de OnePlus 5 wist SultanXDA, ontwikkelaar een populaire rom voor meerdere OnePlus-toestellen, een regel code te vinden die aanduidt dat de display van de 5 ondersteboven zit. Doordat de regel code aanwezig is, is het systeem zich bewust van het feit dat de display gedraaid is en wordt de uitvoer van het scherm simpelweg 180 graden gedraaid.

In teardowns van de OnePlus 3T en de 5 valt daarnaast te zien dat de aansluiting van de ribbon cable van de display bij de 5 niet rechtsonder, maar linksonder zit. Nu kan dat komen doordat het ontwerp van het scherm simpelweg is veranderd, ware het niet dat de 5 exact dezelfde display aan boord heeft als de 3T, wat verder hardmaakt dat het scherm inderdaad gedraaid is.

Alsnog kan het toeval zijn dat de OnePlus 5 in bepaalde gevallen last heeft van het vreemde effect bij het scrollen en dat het toestel een scherm heeft dat ondersteboven geïnstalleerd is. Echter, het vermoeden op een verband wordt verder versterkt doordat leden van de XDA-gemeenschap het probleem wisten na te bootsen op andere smartphones door de display ondersteboven te plaatsen.

XDA speculeert dat de display ondersteboven is geplaatst omdat OnePlus anders binnenin niet genoeg ruimte zou hebben voor de dubbele cameramodule, wat een nieuwe eigenschap is die nog niet eerder in OnePlus-toestellen gezien is.

OnePlus heeft al gereageerd op de meldingen van het rare effect bij het scrollen, dat ook wel 'jelly scrolling' genoemd wordt. Het bedrijf stelt dat dat 'natuurlijk' is. Ook zou het probleem zich slechts bij een klein aandeel van alle toestellen voordoen. Wie hierover niet tevreden is, kan alleen het toestel binnen 15 dagen retour sturen. Kenmerkend voor het probleem is dat bij scrollen de inhoud van het scherm uitrekt en samengedrukt wordt. Het is niet duidelijk of dit probleem via een software-update te verhelpen valt.

Tweakers heeft ook een review van de OnePlus 5 gepubliceerd.