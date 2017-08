Motorola Moto Z2 Force kampt met vergelijkbaar 'scrolleffect' als OnePlus 5

Ook de Motorola Moto Z2 Force lijkt last te hebben van het fenomeen dat jelly scrolling wordt genoemd, zo blijkt uit een van de eerste ervaringen. Het effect dat ervoor zorgt dat content bij het scrollen wordt vervormd, werd als eerste gezien bij de OnePlus 5.

Een reviewer op de knutselwebsite XDA Developers merkte het effect op en plaatste een video ervan op YouTube. Uit de beelden blijkt dat er bij het scrollen een ongebruikelijk effect optreedt dat lijkt op het zogenaamde jelly scrolling-effect dat bij de OnePlus 5 werd opgemerkt. Jelly scrolling beschrijft het effect dat content op het scherm lijkt uit te rekken en daarna weer samenkomt.

Onduidelijk is nog hoeveel mensen er last hebben van het scrolleffect. De Moto Z2 Force werd namelijk pas eind vorige maand aangekondigd en is nog niet zo lang verkrijgbaar. Bij de OnePlus 5 bleek een groot gedeelte van de gebruikers last van het scrolleffect te hebben, en werd dit uiteindelijk toegeschreven aan een omgekeerd gemonteerd scherm. Het is echter niet duidelijk of dit bij de Moto Z2 Force ook zo is.

Moederbedrijf Lenovo kondigde de Moto Z2 Force aan met een optionele cameramodule voor het schieten van 4k-video's in 360 graden. De smartphone heeft een Snapdragon 835-soc die wordt vergezeld door 6GB ram. Voor opslag is 128GB aanwezig en aan de achterkant zijn twee 12-megapixelcamera's ingebouwd. De accu van de Z2 Force heeft een capaciteit van 2730mAh, wat lager is dan de 3500mAh van de Moto Z Force, de voorganger.