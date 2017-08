HBO-hackers zetten meer afleveringen van series online

De groep die eerder interne HBO-documenten en nog niet uitgezonden afleveringen van series online zette, heeft nieuwe afleveringen gepubliceerd. Het gaat om diverse series, waaronder Curb Your Enthousiasm.

Er zitten geen afleveringen van de populaire serie Game of Thrones tussen, schrijft Associated Press. Wel gaat het om delen van minder grote series, zoals 'Ballers' en 'Insecure'. Daarnaast zijn er afleveringen van nog niet verschenen series online gezet, waaronder 'Barry' en 'The Deuce'. Het is de derde keer dat de groep, die zichzelf aanduidt als Mr. Smith, HBO-content vrijgeeft.

Eind juli zeiden de hackers 1,5TB aan gegevens te hebben buitgemaakt bij de Amerikaanse onderneming. HBO bevestigde toen dat er gegevens waren gestolen bij een internetaanval. Vorige week plaatsten de hackers opnieuw gegevens online, waaronder een overzicht van het interne netwerk van HBO en een lijst met beheerderswachtwoorden. Daarnaast bevatte de dump e-mails en een aantal voorlopige scripts van Game of Thrones, waaronder het script voor een nog niet uitgezonden aflevering.

De criminelen eisten toen miljoenen dollars aan losgeld. Vrijdag bood HBO de groep naar verluidt een bedrag van 250.000 dollar, zodat het meer tijd heeft om het gevraagde losgeld in bitcoin te verzamelen. Het bedrijf wilde het bedrag uitkeren in de vorm van een bug bounty-betaling, die normaal gesproken toekomt aan ethische hackers die beveiligingsproblemen aan het licht brengen. HBO laat aan ABC News weten 'niet met de hackers te communiceren'.