Vier Indiërs zijn gearresteerd voor uitlekken Game of Thrones-episode

Vier Indiase medewerkers van een bedrijf uit Mumbai, dat verantwoordelijk is voor het opslaan en verwerken van tv-afleveringen voor een app, zijn gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het vroegtijdig uitlekken van een Game of Thrones-episode van het huidige zevende seizoen.

Het bedrijf uit Mumbai deed zelf aangifte. De vier medewekers worden verdacht van vertrouwensbreuk en meerdere vergrijpen gerelateerd aan computercriminaliteit. Ze blijven tot 21 augustus vast zitten, terwijl het onderzoek nog loopt. Dat heeft de Indiase politie gezegd tegen persbureau AFP.

De vier arrestanten zouden binnen het bedrijf de rechten hebben gehad waarmee ze toegang hadden tot verschillende episodes van Game of Thrones. Volgens TorrentFreak gaat het om het bedrijf Prime Focus Technologies uit Mumbai, die volgens de eigen website veel grote filmstudio's en kabelaars als klant heeft, waaronder HBO.

Episode vier van seizoen zeven van Game of Thrones verscheen een paar dagen voor de officiële uitzendtijd al online. In eerste instantie werd dit in verband gebracht met de hack van HBO, maar later bleek de betreffende aflevering te vroeg online te zijn gekomen door een fout van distributiepartner Star India. De gelekte episode had de tekst in beeld dat het alleen voor intern gebruik was en bevatte een watermerk van Star India.