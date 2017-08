'HBO-hackers eisen miljoenen dollars aan losgeld'

De groep die achter de hack op HBO zit, heeft maandag opnieuw gestolen bestanden online gezet. Daarnaast eist de groep dat HBO losgeld betaalt van 'meerdere miljoenen dollars'. Doet HBO dit niet, dan dreigen ze met het online zetten van volledige series en gevoelige documenten.

Volgens Associated Press heeft de groepering een video gemaakt waarin een termijn van drie dagen wordt genoemd, waarbinnen HBO kan betalen. De criminelen vragen 'hun halfjaarlijkse salaris in bitcoin' en claimen dat ze 12 tot 15 miljoen dollar per jaar verdienen door organisaties af te persen waarvan ze het netwerk binnen wisten te dringen.

Bij de gepubliceerde bestanden gaat het volgens AP om 3,4GB aan technische gegevens, waaronder een overzicht van het interne netwerk van HBO en een lijst met beheerderswachtwoorden. Daarnaast bevat de dump een aantal voorlopige scripts van de serie Game of Thrones, waaronder het script voor een nog niet uitgezonden aflevering. Verder zijn er e-mails in de dump te vinden.

De groepering claimt verder dat het zes maanden kostte om het HBO-netwerk binnen te dringen. In de video melden de criminelen dat ze een half miljoen dollar hebben uitgegeven om zerodays aan te schaffen om binnen te komen. HBO zou het zeventiende doelwit zijn en in het verleden zouden slechts drie doelwitten geweigerd hebben te betalen.

HBO zegt tegen het persbureau dat het er niet van uitgaat dat de criminelen toegang hadden tot zijn gehele e-mailsysteem. Er zou momenteel nog verder onderzoek plaatsvinden. De organisatie had eerder al wel aangegeven dat er 'beschermde informatie' was vrijgekomen. De groepering, die in totaal 1,5TB aan data zou hebben bemachtigd, heeft eind juli al een aantal afleveringen van verschillende HBO-series online gezet. Enkele dagen geleden verscheen een toen nog onbekende aflevering van Game of Thrones op het internet, al bleek later dat deze niet deel uitmaakte van de HBO-hack.