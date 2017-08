Nieuwe afbeeldingen iPhone 8 en Pixel-opvolger verschijnen online

Smartphonelekker Evan Blass heeft een afbeelding gepubliceerd van de aankomende iPhone 8, waarop het ontwerp met minimale bezels te zien is. Daarnaast verschenen verschillende foto's van de Google Pixel 2, die het ontwerp uit eerdere lekken bevestigen.

Blass publiceerde de iPhone-afbeelding op Twitter. Daarop is een toestel te zien in een vrij dik hoesje, waardoor het mogelijk is dat het om een afbeelding van een hoesjesfabrikant gaat. Verder toont de afbeelding het eerder online verschenen ontwerp waarbij het grootste gedeelte van de voorkant wordt ingenomen door het scherm, met aan de bovenkant een uitsparing voor de camera en speaker. Ook hier is weer te zien dat een fysieke Home-knop ontbreekt.

GSMArena publiceerde de foto's van de opvolger van de Google Pixel, waarvan Blass vorige week eveneens een afbeelding online zette. Een van de foto's toont de voorkant van twee toestellen naast elkaar, waarbij weer de vrij dikke bezels te zien zijn, in combinatie met speakers aan de boven- en onderkant. De site schrijft dat het toestel inderdaad geen 3,5mm-aansluiting voor audio heeft, wat al eerder terugkwam in andere geruchten. Een tweede foto toont de achterkant met vingerafdrukscanner en een enkele camera.

Afbeeldingen via GSMArena