YouTube voegt chatfunctie en delen van video's toe aan mobiele app

YouTube heeft aan de eigen mobiele app de mogelijkheid toegevoegd om onderling direct berichten te versturen en video's met elkaar te delen. De nieuwe functionaliteit komt wereldwijd beschikbaar voor alle gebruikers van de YouTube-app.

Gebruikers van de YouTube-app die een video willen delen, kunnen na de nieuwste update van de app ervoor kiezen om een video direct door te sturen in de YouTube-app naar hun eigen contacten. Een balk toont de mensen waar de gebruikers recent mee gechat heeft, en doet ook suggesties om mensen toe te voegen.

De contacten waarmee de video wordt gedeeld, bevinden zich dan allemaal in groepschat, waarin alle deelnemers met elkaar kunnen chatten en de gedeelde video's direct kunnen bekijken in of via het chatvenster.

De chatfunctie komt beschikbaar door onderaan op het scherm in de app op 'Shared' te drukken. Om te kunnen chatten met iemand, moet de eerste conversatie beginnen met het delen van een video. Er kunnen geen afbeeldingen in de chatfunctie worden gedeeld, enkel tekst, video's en emoji.