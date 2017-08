YouTube zet nieuw ontwerp van website en app live

YouTube heeft een nieuw ontwerp. Zowel de website als de app zijn aangepast. Ook heeft het videoplatform van Google een nieuw logo. In de app zijn aanpassingen gemaakt om navigatie makkelijker te maken, terwijl er voor desktopbrowsers een Dark Mode is.

YouTube toont alle wijzigingen en vernieuwingen in een blog en op een pagina met uitleg over het gebruik van het vernieuwde logo. De YouTube-app voor smartphones heeft voortaan een witte header en de navigatietabs zijn nu onderaan te geplaatst, zodat navigeren met de duimen makkelijker is. Ook zijn de opties om video's sneller of langzamer te bekijken nu aanwezig in de app.

Binnenkort moeten video's zich beter aanpassen aan het formaat van het scherm. Dat moet een einde maken aan verticale video's met zwarte balken aan de zijkanten, die ook bij het kijken in verticale oriëntatie dus niet het volledig beeld benutten. Verder gaat YouTube experimenteren met gestures in de app. Momenteel is het mogelijk om tien seconden voor- of achteruit te spoelen door rechts of links in een video twee keer op het scherm te tikken. Binnenkort komen er meer bewegingen bij, zoals het vegen over een video om naar een volgend of vorig filmpje te gaan.

Het nieuwe ontwerp voor desktopbrowsers bevat onder andere een Dark Mode. YouTube stelde het nieuwe ontwerp eerder al beschikbaar voor een deel van de gebruikers, maar nu krijgt iedereen die het videoplatform bezoekt het nieuwe ontwerp dat gebruikmaakt van material design te zien.