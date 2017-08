Facebook presenteert videoplatform Watch

Facebook presenteert Watch, een eigen videoplatform waarmee het bedrijf de concurrentie met YouTube aan wil gaan. Watch komt beschikbaar als tabblad in de app en op de website. De dienst is eerst alleen in de VS voor een kleine groep mensen beschikbaar.

De programma's die via Watch te bekijken zullen zijn, worden speciaal gemaakt voor het videoplatform van Facebook. Het kunnen opgenomen programma's of live-uitzendingen zijn. Facebook geeft gebruikers een gepersonaliseerde Watch-pagina, met aanbevelingen en shows die gekeken worden door vrienden of groepen die de gebruiker volgt. Er komen categorieën als 'Most Talked About', 'What's Making People Laugh' en 'What Friends Are Watching'.

Tijdens het kijken van een video kunnen kijkers reacties van anderen zien, zoals nu ook het geval is bij het kijken van een livevideo. Facebook noemt een aantal voorbeelden van Amerikaanse shows die te zien zullen zijn op Watch: schrijver en life coach Gabby Bernstein komt met een programma waarin kijkers vragen kunnen stellen, Kitchen Little is een grappig kookprogramma voor kinderen en Major League Baseball gaat elke week een wedstrijd uitzenden via Watch.

Facebook zegt dat Watch aanvankelijk bij een selecte groep mensen in de VS beschikbaar zal zijn, maar 'binnenkort' moet de pagina naar meer gebruikers komen. Wanneer Watch in de Benelux beschikbaar komt, is nog niet duidelijk. Ook het maken van shows is aanvankelijk alleen weggelegd voor een select aantal gebruikers, later moet iedereen die mogelijkheid krijgen.