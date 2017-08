Nieuwsfeed in Facebook-app krijgt nieuw ontwerp voor betere leesbaarheid

Het ontwerp van de nieuwsfeed in de mobiele app van Facebook krijgt een nieuw ontwerp, waardoor de verschillende berichten en afbeeldingen beter leesbaar moeten worden. Daarnaast moet het nieuwe ontwerp navigeren eenvoudiger maken.

De updates worden in de komende weken doorgevoerd, zo meldt Facebook. Een van de belangrijkste veranderingen is de visuele weergave van een reacties onder een post. Facebook wil dat het eenvoudiger wordt om te zien welke reacties directe reacties op andere personen zijn. Deze reacties springen in het nieuwe ontwerp iets in. Het wordt ook duidelijker wanneer een bericht met reacties begint en eindigt. Instagram krijgt ook veranderingen in de weergave van reacties; naast inspringende reacties komen er aparte threads onder een bericht om de verschillende conversaties in de reacties beter te sorteren.

Daarnaast gaat Facebook het kleurcontrast in de nieuwsfeed opvoeren, waarmee de tekst beter leesbaar moet worden. Verder worden de previews van links bij berichten groter, net als de knoppen voor liken, reacties en om een bericht te kunnen delen. De huidige vierkante profielfoto van de persoon die een bericht heeft geplaatst, wordt vervangen door een ronde profielfoto. Een andere vernieuwing is bijvoorbeeld dat gebruikers na de update kunnen zien waar een link naar verwijst, voordat er op gedrukt wordt. Ook blijft het bericht tijdens het reageren gewoon zichtbaar.

Naast deze algemene vernieuwingen, komt er mogelijk op termijn ook een wijziging in Marketplace. The Verge meldt dat Facebooks eigen marktplaats binnen de mobiele app voor het verhandelen van spullen, mogelijk wordt uitgebreid met een tab voor 'daily deals', afkomstig van eBay. Tot nu toe is Marketplace uitsluitend een peer-to-peer-platform, maar dat gaat wellicht veranderen. Deze vernieuwing is als test beschikbaar voor een select aantal gebruikers in de VS. Marketplace bestaat sinds oktober 2016 in onder meer de VS, maar komt nu ook uit in 17 Europese landen, waaronder België en Nederland.