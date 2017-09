Facebook zet Marketplace-tabblad in mobiele app bij gebruikers in Benelux

Sociaal netwerk Facebook heeft zijn functie voor het verhandelen van spullen prominent in het tabblad gezet bij gebruikers in de Benelux. Bij veel gebruikers zit Marketplace nu vlak naast de notificaties in de interface van de app.

Tweaker Johannes77 viel de komst van het Marketplace-icoon op, al lijkt nog niet iedereen de nieuwe interface te hebben. Facebook kondigde vorige maand aan Marketplace in de Benelux te zullen uitbrengen.

Eind 2016 kwam Marketplace voor het eerst beschikbaar in de mobiele Facebook-app in de VS. Een aantal maanden daarna, kwam het verkoopplatform daar ook beschikbaar op de desktop; wanneer dat het geval is in de Benelux, is niet duidelijk. De dienst is gratis te gebruiken.

Behalve Marketplace valt ook op dat Facebook sleutelt aan de rest van de balk, die bij de Android-versie van de app bovenin en bij iOS onderin staat. Zo is het klassieke wereldbolletje voor notificaties vervangen voor een bel en staat bij sommige gebruikers een profielfoto op de plek van het Messenger-icoon.