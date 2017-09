Vivo presenteert V7+ met verlengd scherm en 24-megapixelfrontcamera

De Chinese smartphonemaker Vivo, een zusterbedrijf van Oppo en OnePlus, heeft in India de V7+ gepresenteerd. Het toestel heeft een verlengd scherm van 6" en een frontcamera met een resolutie van 24 megapixels.

Vivo stelde de V7+ voor tijdens een evenement in India en de Android-smartphone is inmiddels verschenen bij een webwinkel in het land. De 6"-lcd heeft een resolutie van 1440x720 pixels, waarmee het overeenkomt met het scherm van de Wiko View XL. Vivo heeft een Snapdragon 450-soc van Qualcomm gebruikt, een op 14nm gemaakte soc met acht Cortex A53-kernen op maximaal 1,8GHz en een Adreno 506-gpu. Vivo doet daar 4GB aan lpddr3-geheugen en 64GB aan emmc-opslag bij.

De frontcamera moet bij minder licht betere foto's maken door een effect van het scherm dat Vivo 'Moonlight Glow' noemt. Het scherm gebruiken als flitser voor de frontcamera is algemeen in gebruik in smartphones en het is onduidelijk hoe de Vivo-telefoon zich in dit opzicht onderscheidt. De camera aan de achterkant heeft een maximale resolutie van zestien megapixels.

Vivo brengt de telefoon uit voor een prijs van 21.990 roepies, omgerekend momenteel ongeveer 286 euro. Telefoons van Vivo kwamen tot op heden niet uit in de Benelux, in tegenstelling tot die van zusterbedrijf OnePlus.