Renders tonen Oppo R11-smartphone met Snapdragon 660-soc

Door Arnoud Wokke, donderdag 1 juni 2017 14:06

Er zijn renders verschenen van wat de Oppo R11 en R11 Plus zouden moeten zijn. De belangrijkste smartphones in de lineup van de Chinese fabrikant hebben een dubbele camera en beschikken over een 3,5mm-aansluiting voor headsets.

De R11 heeft op de afbeelding een horizontaal gepositioneerde dubbele camera op de achterkant, zoals de iPhone 7 Plus van Apple dat ook heeft. Het ontwerp heeft ook wat weg van de Apple-smartphone, met naar boven afgebogen antennelijnen op de metalen achterkant. Dat blijkt uit de renders die AndroidPure online heeft gezet. Aan de onderkant heeft Oppo een 3,5mm-aansluiting voor headsets geplaatst, naast de usb-c-poort.

De telefoon beschikt over een Qualcomm Snapdragon 660-soc. De Amerikaanse processorontwerper zei bij de aankondiging vorige maand al dat de Snapdragon 660 binnen twee maanden in smartphones zou gaan verschijnen. De 660 heeft acht Kryo 260-processorkernen op maximaal 2,2GHz met een Adreno 510-gpu. Oppo stopt daar 4GB aan werkgeheugen bij. De R11 zou een 5,5"-fullhd-scherm krijgen. Er komt volgens geruchten ook een Plus-variant met een groter scherm, een accu met een hogere capaciteit en meer geheugen.

Oppo kondigt volgens eerdere geruchten de R11 over anderhalve week aan. De telefoon zou al snel daarna in Chinese winkels moeten liggen. De R-serie is de belangrijkste serie smartphones van de Chinese fabrikant. Oppo is een zusterbedrijf van OnePlus en is op zichzelf vierde op de wereldwijde smartphonemarkt, na Samsung, Apple en Huawei. Als moederbedrijf BBK de leveringen van Oppo, OnePlus en het derde merk Vivo bij elkaar optelt, levert het Chinese bedrijf meer smartphones dan Huawei en Apple en belandt het op een tweede plek achter Samsung.

Specs* Oppo R11 Oppo R11 Plus Scherm 5,5", fullhd 6", fullhd Soc Snapdragon 660 Snapdragon 660 Geheugen 4GB 6GB Opslag 64GB 64GB Accu 3000mAh 4000mAh

*volgens eerdere geruchten