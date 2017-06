Door Arnoud Wokke, donderdag 1 juni 2017 13:38, 18 reacties • Feedback

Het Europees Parlement heeft met een overgrote meerderheid ingestemd met een voorstel om lidstaten toe te staan een lager btw-tarief te hanteren voor e-books. Nu vallen e-books nog onder een hoog btw-tarief, terwijl papieren boeken wel een laag btw-tarief kennen.

Van de 608 aanwezigen stemden 590 leden van het Europees Parlement voor het voorstel en 8 leden stemden tegen, meldt het parlement. Tien leden besloten niet te stemmen. Daarmee is het voorstel voor een nieuwe belastingrichtlijn aangenomen, al moet de Europese Raad er nog mee instemmen. Dat is de raad die bestaat uit de regeringsleiders van alle EU-lidstaten.

Tot nu toe moeten EU-landen voor e-books een btw-tarief van minimaal 15 procent hanteren, terwijl dat voor papieren boeken minimaal 5 procent is. Als de nieuwe richtlijn er komt, dan mogen lidstaten de btw voor beide soorten boeken gelijktrekken.

Het lagere btw-tarief voor e-books is een langlopende discussie. De Nederlandse overheid pleit er al sinds 2012 voor. Het EU-Hof heeft in maart 2017 in een uitspraak geoordeeld dat lidstaten geen lager btw-tarief mogen instellen bij de verkoop van e-books en digitale media. In 2015 oordeelde het hof ook al op gelijke wijze in twee soortgelijke zaken.

Als de nieuwe richtlijn uiteindelijk wordt goedgekeurd door de Europese Raad, moeten de individuele lidstaten de richtlijn nog omzetten in de nationale wetgeving voordat de nieuwe regels van kracht worden. Pas dan kunnen nationale overheden het btw-tarief voor digitale en geprinte boeken gelijktrekken.