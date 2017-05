Door Arnoud Wokke, donderdag 11 mei 2017 11:08, 75 reacties • Feedback

Submitter: monojack

De bestverkochte Android-smartphone van de afgelopen maanden is de Oppo R9s. Dat claimt analistenbureau Strategy Analytics. De lijstaanvoerder van alle smartphones is de iPhone 7 van Apple, gevolgd door de iPhone 7 Plus van dezelfde fabrikant.

Samen is de top vijf goed voor zestien procent van de verkopen van telefoons in het eerste kwartaal van 2017, blijkt uit de cijfers van Strategy Analytics. Het analistenbureau maakt schattingen op basis van cijfers van fabrikanten, verkoopcijfers die retailers geven en andere indicaties van verkoopaantallen.

De iPhone 7 en 7 Plus bezetten plekken een en twee, maar de goedkopere iPhone SE ontbreekt in de lijst. De SE kwam in het voorjaar van 2016 uit en heeft een fors lagere prijs dan de twee nieuwere telefoons. De Oppo R9s is een rond de vierhonderd euro kostende telefoon van de Chinese fabrikant, met een Snapdragon 625-soc, een 5,5"-oledscherm en een zestienmegapixelcamera aan de voorkant en achterkant. Het model met metalen behuizing is vooral populair in China en India.

De nummers vier en vijf op de lijst zijn de Samsung Galaxy J3 en J5 2016, de twee goedkoopste nieuwe Android-modellen van Samsung. De J-serie van 2016 heeft een kunststof behuizing met metalen rand en de telefoons beschikken bovendien over oledschermen. De prijzen van de telefoons liggen onder de tweehonderd euro.

Fabrikanten hebben niet gereageerd op de lijst en maken nooit leveringscijfers van individuele modellen bekend. Daardoor is onduidelijk in hoeverre de lijst correct is. Veel analistenbureaus zitten met hun schattingen van totale leveringen vaak wel in de buurt.

iPhone 7, Oppo R9s en Samsung Galaxy J5 2016