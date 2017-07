Vivo kondigt X9s-smartphones met dubbele frontcamera aan

De Chinese smartphonemaker Vivo heeft de X9s en X9s Plus aangekondigd voor de Chinese markt. Beide smartphones hebben een dubbele frontcamera. De primaire camera maakt de foto's, terwijl de secundaire camera voor diepte-informatie zorgt om de achtergrond van selfies te kunnen blurren.

De nieuwe toestellen hebben beiden een camera op de achterkant met een resolutie van zestien megapixels; het gaat om een sensor met een grootte van 1/2,8". De primaire frontcamera heeft een resolutie van 20 megapixels en de lens heeft een diafragma van f/2.0; de secundaire camera is een exemplaar met een resolutie van vijf megapixels en de lens heeft een diafragma van f/2.4.

De X9s Plus heeft een 5,85"-amoled-scherm met een resolutie van 1920 x 1080 pixels, een accu met een capaciteit van 4015mAh en heeft een Qualcomm Snapdragon 653 als soc. De iets kleinere en goedkopere X9s heeft een 5,5"-amoled-scherm met een resolutie van 1920 x 1080 pixels, een accu met een capaciteit van 3320mAh en heeft een Qualcomm Snapdragon 652 als soc. Beide toestellen hebben 4GB ram, 64GB opslaggeheugen en hebben een vingerafdrukscanner aan de voorkant.

Zowel de X9s als de X9s Plus zijn kleine upgrades van de X9 en X9 Plus, welke eind 2016 in China zijn uitgebracht. De nieuwe X9s en X9s Plus hebben een grotere accucapaciteit, een bredere behuizing en draaien op Android 7.1. De X9s meet 15,2x7,4cm, is 7 cm dik en weegt 155 gram. De X9s Plus meet 16,3x7,9cm, is 7,3cm dik en weegt 183 gram. De X9s Plus gaat omgerekend zo'n 385 euro kosten; de X9s zal omgerekend ongeveer 347 euro kosten. De toestellen komen naar alle waarschijnlijkheid niet officieel in Europa uit.

Beide toestellen van Vivo hebben veel overeenkomsten met de begin dit jaar in China uitgebrachte V5 Plus. Ook deze telefoon heeft een dubbele frontcamera en aan de achterkant een camera met een maximale resolutie van zestien megapixels. De telefoon heeft een fullhd-scherm met een diagonaal van 5,5" en draait op een Qualcomm Snapdragon 625.