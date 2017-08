SteelSeries brengt toetsenbord uit dat lichteffecten geeft bij Discord-bericht

SteelSeries heeft een toetsenbord uitgebracht dat via rgb-verlichting onder alle toetsen in staat is om bepaalde lichteffecten weer te geven op het moment dat er bijvoorbeeld een e-mail binnenkomt. De lichteffecten werken ook specifiek met voip-programma Discord.

Het mechanische Apex M750-toetsenbord kan allerlei soorten lichteffecten weergeven in allerlei kleuren. Specifiek is er hierbij ondersteuning voor het onder gamers populaire voip-programma Discord toegevoegd. Via lichteffecten op het toetsenbord, zoals een flitsend numeriek deel van het toetsenbord, kan de gebruiker bijvoorbeeld zien wanneer er een nieuw bericht binnenkomt.

Ook kan via lichteffecten bijvoorbeeld zichtbaar worden wat de huidige mute-status is binnen Discord en wie er op het moment aan het praten is. Er is ook specifieke lichtondersteuning voor Dota 2 en Counter-Strike: Global Offensive, die zich vooral richt op de horizontale rij cijfertoetsen en de toetsen w, a, s, en d.

Het toetsenbord maakt gebruik van mechanische QX2-switches. Ze zouden fluisterstil moeten zijn en een levensduur van 50 miljoen toetsaanslagen hebben. De toetsen hebben een activatiepunt van 2mm, waarbij de lengte van de travel 4mm bedraagt; het is niet nodig om de toets helemaal in te drukken om de functie van de toets te activeren. Het toetsenbord is gemaakt van aluminium en weegt bijna een 1kg.

De lichteffecten zijn overigens ook beschikbaar op bijvoorbeeld de Rival 700 van SteelSeries, een gamemuis met een oledscherm. Hetzelfde geldt voor andere SteelSeries-producten, zoals voor QcK de Prism-muismat en de Arctis 5- en Siberia 650-headset. De Apex M750 is te bestellen via de website van SteelSeries en gaat 170 euro kosten. Een eventuele bijpassende polssteun kost 15 euro.