SteelSeries brengt Stratus Duo-controller voor pc en Android uit voor 70 euro

SteelSeries heeft een nieuwe controller uitgebracht die zowel geschikt is voor pc- als Android-games. De controller werkt draadloos met bluetooth en 2,4GHz-verbindingen en heeft een accuduur van twintig uur.

SteelSeries positioneert de Stratus Duo als een controller die eenvoudig is te gebruiken met meerdere apparaten. De gamepad heeft een lay-out die vergelijkbaar is met die van een Xbox-controller en er is geen software nodig. Volgens SteelSeries is de Stratus Duo ook geschikt voor vr-headsets zoals de Oculus Go en Samsung Gear VR.

Voor draadloos gebruik in combinatie met een pc levert SteelSeries een usb-adapter mee. Via bluetooth is de controller te koppelen met Android-apparaten. Ondersteuning voor iOS is er niet. SteelSeries maakt voor Apple-apparaten al langere tijd de Nimbus-controller, die kan echter niet met een pc gebruikt worden.

Het is mogelijk om met een houder een smartphone te bevestigen aan de controller, maar die wordt niet meegeleverd. De ingebouwde lithium-ion-accu zou goed moeten zijn voor meer dan twintig uur speeltijd en opladen gaat via een micro-usb-aansluiting. De Stratus Duo-controller weegt 245 gram en is te koop voor een adviesprijs van 70 euro.