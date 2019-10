Steelseries introduceert Sensei Ten-gamemuis met 18.000 dpi voor 80 euro

Steelseries heeft een nieuwe muis aangekondigd ter ere van het tienjarig jubileum van de Sensei-serie. De muis heeft een vernieuwde TrueMove Pro-sensor met een maximale cpi van 18.000 en is vanaf nu te koop voor zo'n tachtig euro.

De Steelseries Sensei-muizen zijn gebaseerd op de Steelseries Xai, die in 2009 werd uitgebracht. Dat is inmiddels tien jaar geleden en Steelseries viert dit jubileum met de release van de Sensei Ten. De Sensei-muizen van Steelseries staan bekend om het ambidextere ontwerp, waardoor de muizen door zowel links- als rechtshandigen kunnen worden gebruikt.

De Sensei Ten maakt gebruik van een optische TrueMove Pro-sensor. Deze sensor is gemaakt in samenwerking met PixArt, de fabrikant van onder andere de high-end PWM3389-sensor. De TrueMove Pro ondersteunt maximaal 18.000 cpi , wat gelijkstaat aan 18.000dpi. De sensor heeft een maximale volgsnelheid van 450 inch per seconde, een maximale acceleratie van 50G en een polling rate van 1000Hz. De fabrikant heeft daarnaast de sensor zo afgesteld dat gekantelde bewegingen niet leiden tot onjuiste cursorbewegingen.

De muis heeft een grootte van 126x62mm en weegt 92g exclusief de kabel. De Sensei Ten heeft een rubberen kabel die twee meter lang is en bevat twee zones met rgb-verlichting. Deze leds worden aangestuurd via de software van Steelseries. De muis maakt gebruik van Steelseries' eigen mechanische switches die tot zestig miljoen muisklikken meegaan. Vroeger maakte het bedrijf gebruik van zwaardere Huano-switches, terwijl enkele Steelseries-muizen, zoals de Rival 310, switches van Omron bevatten. Sinds 2016 voorziet Steelseries sommige muizen van zijn eigen switches.

De Sensei Ten is vanaf nu verkrijgbaar in de webshop van Steelseries. Wellicht wordt de muis later ook aangeboden in andere webshops. De muis kost 79,99 euro.