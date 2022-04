SteelSeries brengt draadloze variant van gamemuis Rival 3 uit voor 60 euro

SteelSeries kondigt de Rival 3 Wireless aan, een draadloze gamemuis met dezelfde vorm als de bedrade variant. De draadloze versie kan zowel via wifi als via bluetooth communiceren en kan lichter gemaakt worden door een batterij weg te laten.

De opvallendste eigenschap van de Rival 3 Wireless is dat de muis een compartiment bevat waarin twee AAA-batterijen geplaatst kunnen worden. Met twee volle batterijen houdt de muis het volgens SteelSeries zo'n vierhonderd uur vol. De muis werkt echter ook op één batterij, waardoor gebruikers het gewicht van de muis kunnen variëren. Met twee batterijen weegt de muis 106 gram, met één weegt hij 95 gram. Hoe lang de muis het op één batterij volhoudt, maakt Steelseries niet bekend.

De Rival 3 communiceert via bluetooth 5.0. Bij wifi maakt de muis gebruik van de 2,4GHz-band. De muis kan bovendien gebruikmaken van twee verschillende wifikanalen en bepaalt zelf welk de stabielste verbinding geeft. Naast de twee batterijen kan ook de bluetoothdongel in de behuizing opgeslagen worden.