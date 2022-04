AMD brengt Ryzen-laptopprocessors naar Chromebooks

AMD brengt een aantal van zijn bestaande laptopprocessors met Zen- en Zen+-cores uit voor Chromebooks. De op 14nm en 12nm gemaakte apu's krijgen een C-aanduiding, die duidelijk moet maken dat apparaten waar ze inzitten, Chromebooks zijn.

De processors die AMD aankondigt, zijn geen nieuwe chips, maar varianten van de gelijknamige apu's die een U-aanduiding hebben. Er verschijnen twee Athlon-processors en drie Ryzen-varianten in Chromebooks. Het gaat om de Ryzen 7 3700C, de Ryzen 5 3500C en de Ryzen 3 3250C. Dit zijn op 12nm gemaakte processors met maximaal vier Zen+-cores. De Ryzen 4000U-varianten, die tot acht Zen 2-cores hebben en op 7nm worden gemaakt, komen nog niet naar Chromebooks.

Onder de Ryzen-apu's zijn twee nieuwe Athlon-varianten gepositioneerd. De Athlon Gold 3150C en Silver 3050C. Begin dit jaar kondigde AMD die processors aan met U-aanduiding. Deze chips hebben nog de oorspronkelijke Zen-cores en worden op 14nm gemaakt.

AMD geeft toe dat het geen nieuwe processors zijn en dat het dus gaat om een rebrand, maar tot nu toe zijn er nog geen Chromebooks op de markt met Ryzen-processors. AMD maakte al wel de Athlon A6 en A4, die sinds begin 2019 in Chromebooks zijn te vinden. Dat zijn de langzaamste processors in AMD's aanbod voor Chromebooks en die zitten in goedkope modellen. De Ryzen-varianten moeten ook naar hoger gepositioneerde uitvoeringen komen.

Volgens AMD stijgt het aandeel van zijn processors in Chromebooks snel. Dat was vorig jaar 5,2 procent en in het tweede kwartaal van dit jaar zou dat al op 21 procent zitten. In de Benelux zijn AMD-processors nog niet veel in laptops met Googles Chrome OS te vinden. Van de 268 Chromebooks in de Pricewatch, hebben op het moment van schrijven 23 uitvoeringen een AMD-processor.