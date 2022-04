Microsoft-apparaat met Ryzen 7 4800U-processor verschijnt in benchmarkdatabase

In de database van 3DMark is een Microsoft-apparaat met AMD Ryzen 7 4800U-processor gespot. Dat lijkt erop te wijzen dat er nieuwe Surface Laptops op komst zijn met Ryzen 4000-processors. In de Surface Laptop 3 gebruikt Microsoft al AMD-cpu's.

Uit de vermelding bij 3DMark is niet op te maken om wat voor apparaat het precies gaat, maar Microsoft wordt aangemerkt als de fabrikant. Twitter-gebruiker Tum_Apisak merkte dat op. De Ryzen 7 4800U is een 15W-laptopprocessor met acht cores. Het is aannemelijk dat het om een nieuwe Surface Laptop gaat.

Vorig jaar in oktober bracht Microsoft de Surface Laptop 3 uit en de 15"-variant daarvan kan geleverd worden met de Ryzen 7 3780U of Ryzen 5 3580U. Die processors zijn in samenwerking met Microsoft gemaakt en hebben een extra gpu-core ten opzichte van de vergelijkbare Ryzen 3000-processors die in andere laptops zitten.

De nieuwe benchmark verwijst naar een reguliere AMD Ryzen 4800U-processor, die ook in andere laptops zit. Daarmee lijkt het erop dat Microsoft niet langer voor een aangepaste processor kiest. De nieuwe Ryzen 4000U-processors worden op 7nm gemaakt en hebben tot acht cores. De Surface Laptop 3 gebruikt nog Ryzen 3000U-processors die op 12nm worden gemaakt en maximaal vier cores hebben.

Wanneer Microsoft nieuwe Surface Laptops gaat aankondigen is nog niet bekend. De eerste Surface Laptop kwam halverwege 2017 uit. De tweede generatie volgde eind 2018 en eind 2019 werd die opgevolgd door de Surface Laptop 3-modellen.