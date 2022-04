Google brengt bundel van Chromecast Ultra en Stadia-controller uit voor 100 euro

Google heeft de prijs van zijn Stadia Premiere Edition-bundel verlaagd. De bundel met Chromecast Ultra en de Stadia-controller is nu dertig euro goedkoper, maar Google levert geen code voor Stadia Pro meer mee.

De nieuwe bundel Stadia Premiere Edition is in de plaats gekomen van de gelijknamige bundel die eerder 130 euro kostte. Die bundel bestond voorheen ook uit de combinatie van een Chromecast Ultra en een Stadia-controller, maar kopers kregen daar nog een code voor drie maanden gratis Stadia Pro bij. Dat is het 10 euro per maand kostende abonnement dat toegang geeft tot een aantal gratis games, hogere resoluties en surroundgeluid.

Sinds april geeft Google alle nieuwe Stadia-gebruikers twee maanden gratis Pro-toegang. Hoe lang die actie duurt is niet bekend. Eerder was het Pro-abonnement een maand gratis te proberen. Google verkoopt geen bundel meer met een code voor Stadia Pro. Wel is het nog mogelijk om de Stadia-controller lost kopen voor 69 euro. Om Stadia te gebruiken op een tv is wel een Chromecast Ultra vereist.