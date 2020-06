Google Stadia-app bevat verwijzingen naar tijdelijke gratis speelsessies

Uit een analyse van de Stadia-app voor Android blijkt dat Google werkt aan uitbreiding van de gamedienst naar meer smartphones. Ook komen er mogelijkheden voor uitgevers om spelers tijdelijk gratis toegang tot games te geven.

Google heeft eind vorige week versie 2.19 van de Android-app van Stadia vrijgegeven en 9to5Google heeft de apk gedecompileerd om te kijken of er aanwijzingen voor toekomstige functies te vinden zijn. De site ontdekte onder andere tekstpassages met verwijzingen naar demo's, trials en andere tijdelijke gratis speelsessies. Daarmee lijkt het dat uitgevers in de nabije toekomst de mogelijkheid krijgen om spelers voor een bepaalde tijd zonder kosten games te laten uitproberen. Bepaalde content lijkt daarbij alleen voor betalende Pro-leden beschikbaar te komen.

Ook bevat de apk aanwijzingen dat spelers een mogelijkheid krijgen om Stadia te draaien op smartphones die nog niet niet gecertificeerd zijn. Spelers krijgen dan een melding dat mobiele gameplay voor hun smartphone nog in ontwikkeling is en dat de prestaties mogelijk niet optimaal zijn. Momenteel ondersteunt Google Stadia alleen op zijn eigen Pixel-smartphones en een geselecteerd aantal smartphones van Samsung, Asus, Razer en OnePlus.

Google lijkt verder te werken aan aanraakgevoelige bediening voor games op smartphones, in aanvulling op de huidige ondersteuning voor gamecontrollers. In teksten in de app staat dat spelers een 'touchgamepad' kunnen proberen en dat er een optie voor 'on-screen buttons' komt. Ten slotte licht 9to5Google code uit waaruit is op te maken dat Google bezig is met party chat, zodat spelers met elkaar kunnen communiceren tijdens het gamen.