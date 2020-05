Steam integreert cloud gaming via Geforce Now in bèta

Valve geeft gameontwikkelaars de gelegenheid om gebruik te maken van aankomende Nvidia GeForce Now-integratie. Dat zou inhouden dat spelers in de toekomst vanuit de Steam-client spellen kunnen starten, die vervolgens streamen vanaf GFN-servers in plaats van hun eigen pc.

De documentatie die Valve aan ontwikkelaars heeft vrijgegegeven, spreekt er bovendien van dat de hosting van de games en streams niet alleen door Nvidia gedaan kan worden, maar ook door Valve zelf. Op dit moment is er in deze bèta echter alleen daadwerkelijke ondersteuning voor GeForce Now. De bèta is voor zover bekend niet openbaar; het bètaprogramma waar gebruikers zich binnen de client voor kunnen inschrijven, leidt in ieder geval niet tot het verschijnen van de optie. Wanneer het publiek hier gebruik van kan maken, is niet bekend.

Steam heeft nu ook al de mogelijkheid om games te streamen naar de apparaten van gamers, maar daarbij dient de game-pc van de gebruiker zelf als de server. Dat noemt Valve Remote Play.

GeForce Now is een gamestreamingdienst zoals Google Stadia, PlayStation Now en het aankomende Project xCloud. Als een game ondersteund wordt door de dienst, de ontwikkelaar een opt-in heeft aangegeven en de gebruiker de game in kwestie zelf heeft op een ondersteund platform, kan hij of zij de game streamend spelen.

Aanvankelijk ondersteunde GeForce Now een breed scala aan games, maar dat werd ingeperkt toen gameuitgevers besloten om hun games van de dienst af te halen. GeForce Now kwam in februari uit bèta en snel daarna haalden onder andere Blizzard, Bethesda, 2K en Microsoft hun games van de dienst af.