Bethesda haalt games van gamestreamdienst GeForce Now af

Nvidia's gamestreamdienst GeForce Now raakt opnieuw een aantal games kwijt. Bethesda Softworks heeft besloten om zijn spellen niet langer aan te bieden, en volgt daarmee Activision Blizzard die kortgeleden hetzelfde deed.

In een korte melding op de website van Nvidia wordt gesteld dat de games van Bethesda Softworks niet langer beschikbaar zijn. Daarmee verliest GeForce Now onder meer de Fallout- en The Elder Scrolls-reeks. Wel blijft Wolfenstein: Youngblood beschikbaar voor GeForce Now-abonnees, al is niet duidelijk waarom hiervoor een uitzonderingspositie geldt.

Met het besluit om zijn games terug te trekken volgt Bethesda het voorbeeld van Activision Blizzard. Die haalde namelijk iets meer dan een week geleden zijn games van de dienst af. Daardoor raakte GeForce Now al populaire games als Call of Duty: Modern Warfare en Overwatch kwijt.

De gamestreamdienst GeForce Now kwam begin deze maand officieel beschikbaar na een bètaperiode. Er is een gratis variant met speelsessies van maximaal een uur en bij de betaalde variant, die tijdelijk 5,49 euro per maand kost, is dat zes uur. Het is mogelijk om het betaalde abonnement 90 dagen gratis uit te proberen.