Activision Blizzard haalt zijn games van gamestreamdienst GeForce NOW

Het vorige week officieel geïntroduceerde GeForce NOW moet het zonder de games van Activision Blizzard doen. De gamestreamdienst van Nvidia raakt daardoor populaire games als Call of Duty: Modern Warfare en Overwatch kwijt.

Het verwijderen van ondersteuning voor de games van Activision Blizzard is door Nvidia zelf gemeld op het forum van GeForce NOW. Het bedrijf verklaart dat de verwijdering op verzoek van Activision Blizzard gebeurt, maar een reden geeft Nvidia verder niet. "Het is jammer, maar we hopen samen te blijven werken met Activision Blizzard om deze games en meer weer toegankelijk te maken."

Nvidia claimt verder dat andere ontwikkelaars meer dan vijftienhonderd games aangemeld hebben om juist toe te voegen aan de dienst. Het vertrek van Activision Blizzard is hoe dan ook een flinke domper voor Nvidia en gebruikers van GeForce NOW. Een week geleden haalde Nvidia de dienst uit bèta, waardoor iedereen de dienst nu kan afnemen. Dat kan gratis met een ongelimiteerd aantal speelsessies van maximaal een uur en betaald voor tijdelijk 5,49 euro per maand, waarbij de speelsessie tot zes uur kunnen duren.

Op het forum van GeForce NOW uiten klanten hun onvrede over de gang van zaken, waarbij een deel klaagt over Activision Blizzard, terwijl anderen het Nvidia kwalijk nemen dat dit bericht zo snel na de introductie van de dienst komt.

Bij gamestreamdienst GeForce NOW kunnen spelers hun eerder zelf aangeschafte games draaien op servers van Nvidia. Gamers moeten daarvoor hun games op platforms als Steam, uPlay en de Epic Games Store koppelen aan de dienst van Nvidia. Ook moet Nvidia ondersteuning bieden voor de betreffende game op zijn servers. Er was een koppeling mogelijk met Battle.net-games, maar na het terugtrekken van Activision Blizzard is die er vermoedelijk niet meer.