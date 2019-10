Geforce Now komt beschikbaar als download voor Android

GeForce Now is beschikbaar om te downloaden op Android-apparaten. Nvidia's cloudgamingdienst is naar verluidt nu beschikbaar in Zuid-Korea, maar verschillende mensen buiten Zuid-Korea zijn erin geslaagd om een apk te installeren en de dienst uit te proberen.

De dienst zal via de Play Store beschikbaar komen, maar XDA Developers meldt dat dat naar verluidt vooralsnog alleen in Zuid-Korea het geval is. De website heeft de dienst werkend gekregen en onder meer uitgeprobeerd op de Galaxy Note 10+ en de Galaxy Fold, via een apk op de website APK Mirror. Volgens XDA Developers is de Android-client van Geforce Now vrij eenvoudig om te gebruiken. De website heeft onder meer Doom gespeeld via Geforce Now en zegt dat het los van een niet vaak voorkomende, kortdurende packet loss behoorlijk goed werkt.

Nvidia maakte in augustus bekend dat Geforce Now nog dit jaar zou verschijnen op Android-apparaten, in de vorm van een mobiele Android-app. De streamingdienst is al enkele jaren beschikbaar als bètaversie op de pc, Mac en Shield TV. Spelers die de bèta ook op Android willen proberen hebben daarvoor wel een eerder geactiveerde account via de pc, Mac en Shield TV nodig. Gebruikers moeten een Android-telefoon met minimaal 2GB werkgeheugen en Android 5.0 of hoger hebben.

GeForce Now is in feite een schakel met digitale gamewinkels, waardoor spelers hun gamebibliotheek van bijvoorbeeld Steam als het ware kunnen meenemen en hun games op de pc, Mac, de Shield en nu ook op Android kunnen spelen. Daarbij is het niet nodig om krachtige hardware te hebben; de games worden gestreamd en draaien op Nvidia-gpu's.