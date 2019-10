Gears 5-spelers die te vaak wedstrijden verlaten kunnen ban voor 2 jaar krijgen

Spelers van Gears 5 die te vaak voortijdig multiplayerwedstrijden verlaten lopen het risico om een ban voor de duur van bijna twee jaar te krijgen. Ontwikkelaar The Coalition en uitgever Microsoft willen hiermee ontmoedigen dat spelers te vaak voortijdig een multiplayerronde afsluiten.

The Coalition laat in een bericht op Twitter weten dat het spelers die vaker wedstrijden hebben verlaten een schorsing van een maand tot een jaar kunnen krijgen. De studio presenteert dit als een waarschuwing en zegt de al uitgedeelde schorsingen voor getroffen spelers alweer zijn opgeheven, maar dat ze weer in de ban worden gedaan als ze nog een keer een multiplayerronde verlaten.

Een speler klaagde eerder op Reddit dat hij 640 dagen geschorst was, zonder dat dat gepaard ging met een waarschuwing. Zijn frustratie-uitingen werden al snel van repliek gediend door Dana Sissons, de directeur van communicatie bij Microsoft. Ze gaf aan dat deze speler op één dag 18 van zijn 21 escalation matches had verlaten. Sissons zegt overigens dat het schorsen van spelers slechts één middel is om de spelervaring te verbeteren; waarschijnlijk komen er ook mechanismen om positief gedrag te belonen.

De multiplayermodi van Gears 5 vereisen teamgenoten die samenwerken en zodra een speler zijn team in de steek laat, betekent dat automatisch dat de krachtsverhoudingen niet meer in balans zijn; het vijandige team heeft dan meteen een groot voordeel. Gears 5 kwam begin september uit en Tweakers schreef een review van het schietspel.