Microsoft: Gears 5 had tijdens het openingsweekend ruim 3 miljoen spelers

Het onlangs uitgebrachte Gears 5 heeft volgens Microsoft een zeer succesvolle introductie gehad. De uitgever zegt dat deze nieuwste titel in de reeks een record heeft gebroken, in de vorm van meer dan drie miljoen spelers die het spel in het eerste weekend hebben gespeeld.

Microsoft zegt dat het spel in het weekend na de release op 6 september meer dan drie miljoen spelers aantrok. Daarbij gaat het niet om meer dan drie miljoen verkopen; het spel is gratis beschikbaar voor abonnees van de Xbox Game Pass. Ook bij deze digitale gameabonnementsdienst zijn met Gears 5 records gebroken, aldus Microsoft.

Volgens de uitgever was de eerste week van Gears 5 ruimschoots twee keer zo goed als de introductieweek van voorganger Gears of War 4 en was het in de eerste week na de release de meest gespeelde Xbox Game Studios-titel sinds Halo 4 uit 2012. Overigens wordt voor de eerste week ook de vierdaagse periode meegerekend waarbij bezitters van Gears 5 Utimate Edition en de Xbox Game Pass Ultimate-abonnees het spel alvast vroegtijdig konden spelen. Op de pc doet Gears 5 het al bijna drie keer zo goed als zijn voorganger, al heeft dat waarschijnlijk ook te maken met de beschikbaarheid van het spel via de Xbox Game Pass.

Gears 5 is overwegend goed ontvangen en is ook gerecenseerd door Tweakers. Een analist van het bedrijf Niko Partners, Daniel Ahmad, beschreef Gears 5 onlangs als 'de eerste megahit op de Game Pass', waarbij hij suggereerde dat het spel al groter was dan het eveneens populaire en via de Game Pass beschikbare racespel Forza Horizon 4. Ahmad gaf ook aan dat Gears 5 Fortnite van de troon heeft gestoten als meest gespeelde Xbox-game, iets wat gedurende een jaar geen enkele andere game zou zijn gelukt.