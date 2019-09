Klassieke Dragon Quests-games komen op 27 september uit voor Nintendo Switch

De Japanse uitgever Square Enix brengt de eerste drie klassieke games uit de Dragon Quest-reeks op 27 september uit voor de Nintendo Switch. De drie titels uit de zogeheten Erdrick-trilogie zijn los van elkaar te verkrijgen als digitale downloads in de Nintendo eShop.

Square Enix meldt dat het originele Dragon Quest uit 1986 beschikbaar komt voor 5 dollar, terwijl Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line uit 1987 6,50 dollar gaat kosten. Het derde deel uit de trilogie, Dragon Quest III: The Seeds of Salvation, stamt uit 1988 en kost 12,50 dollar. Het eerste Dragon Quest kwam in Japan uit op de Nintendo Famicon en in de VS op de NES.

Volgens de uitgever is deze Switch-uitgave van de drie titels een 'hommage aan de tijd waarin het erfgoed ooit begon'. Het bedrijf zegt dat het gaat om een moderne collectie van de klassieke titels met eenvoudige en intuïtieve bedieningsmogelijkheden die de oude gameplay moeten nabootsen.

De op de Switch uit te brengen versies van de originele games zijn gebaseerd op mobiele ports van de games, die in 2014 voor iOS uitkwamen en daarna ook voor Android. Ook kwam de trilogie met de jrpg's uit voor de Game Boy Color.

Overigens valt de release van de trilogie voor de Switch samen met de release van Dragon Quest XI S: Echos of an Elusive Age. Dit is de nieuwste titel uit de Dragon Quest-reeks, waarbij spelers optioneel kunnen kiezen voor een grafische retro-stijl. De release van de oude trilogie is volgens de ontwikkelaar de eerste keer dat deze titels in Europa speelbaar zijn op een console.