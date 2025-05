Remakes van Dragon Quest I en II verschijnen op 30 oktober voor pc en consoles

Square Enix brengt op 30 oktober remakes uit van Dragon Quest I en II. Deze verschijnen voor Windows, Nintendo Switch 1 en 2, PlayStation 5 en Xbox Series-consoles. De eerste Dragon Quest verscheen in 1986.

De remakes verschijnen als één bundle en hebben een 'hd-2d'-stijl met geüpdate gameplay en nieuwe content. Square Enix wil later meer delen over de 'grote toevoegingen aan het verhaal', maar zegt nu wel dat het gevechtssysteem verbeterd is en spreekt over 'veel kwaliteitsverbeteringen'. De uitgever bracht eind vorig jaar de Dragon Quest III HD-2D Remake uit. De gebeurtenissen van I en II spelen zich af na de gebeurtenissen van III. Daarom brengt het bedrijf I en II later uit dan III.

Beelden van de remakes van beide games. Boven Dragon Quest I, onder Dragon Quest II.