Square Enix deelt drie jaar na aankondiging teaser van Dragon Quest III-remake

Square Enix heeft een korte teaservideo gedeeld van de aanstaande HD-2D-remake van Dragon Quest III. De uitgever kondigde de remake in 2021 aan, maar heeft lange tijd geen updates gegeven over de voortgang van het spel.

In het kader van Dragon Quest Day heeft Square Enix op 27 mei een teaservideo geplaatst op het sociale medium X met daarbij de tekst 'De legende van Erdrick komt dichterbij'. Aan het einde van de video is te zien dat de remake wordt uitgebracht voor de PlayStation 5, Xbox Series X en S, Nintendo Switch, Steam en Windows. De releasedatum is nog niet bekend.

De remake van Dragon Quest III wordt gemaakt in de HD-2d-stijl die ook gebruikt is voor rpg's zoals Octopath Traveler. Square Enix heeft wereldwijd meer dan 82 miljoen Dragon Quest-games verkocht sinds de eerste game in 1986 verscheen. De laatste titel in de rij is Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age. De game verscheen in 2017 voor het eerst in Japan voor de Nintendo 3DS en PlayStation 4. In 2018 kwam het spel ook uit in het westen voor de PlayStation 4 en Steam.