Square Enix wil meer generatieve AI inzetten bij gameontwikkeling

Square Enix wil meer generatieve AI inzetten bij het ontwikkelen en uitgeven van games. De technologie moet op korte termijn de productiviteits- en marketinginspanningen van de Japanse game-uitgeverij naar een hoger niveau tillen.

Takashi Kiryu, president en plaatsvervangend ceo van Square Enix, schrijft in een nieuwjaarsbrief dat kunstmatige intelligentie en andere technologie op de langere termijn nieuwe content mogelijk zal maken. Wat hij daar precies mee bedoelt, is niet duidelijk. De man verwijst wel naar generatieve AI en stelt dat deze vorm van 'kunstmatige intelligentie' niet enkel gebruikt kan worden voor het genereren van tekst en dialogen, maar ook bij het creëren van beelden, video's, muziek en zelfs programma’s. Dat zijn volgens hem domeinen die nauw aansluiten bij digitaal entertainment. "Ik geloof dat generatieve AI het maakproces kan veranderen, ook als het op programmeren aankomt." Kiryu vermeldt in een brief aan investeerders dat Square Enix nog steeds oog heeft voor blockchain-, Web 3.0- en cloudtoepassingenen en daar ook nog steeds inspanningen voor levert.

Square Enix is al geruime tijd geïnteresseerd in blockchain-, AI- en cloudtechnologie. Het bedrijf verklaarde in 2022 nog dat het plannen had om te investeren in deze technologieën. Het had toen drie van zijn buitenlandse studio’s verkocht aan Embracer Group. De top van de Japanse game-uitgeverij gaf in 2022 aan dat spelers 'zeer enthousiast' waren over de implementatie van nft’s en blockchain in games. De uitspraken van de ceo waren opmerkelijk, aangezien andere gamebedrijven toen al veel kritiek hadden gekregen voor het opnemen van nft's in hun games. De Oekraïense ontwikkelaar GSC Game World was daar bijvoorbeeld een van. Square Enix is de uitgever achter gamefranchises als Final Fantasy, Dragon Quest, Kingdom Hearts en Just Cause.

Update, 14.25 uur - Extra informatie toegevoegd aan de eerste alinea over de visie van Takashi Kiryu op generatieve AI.