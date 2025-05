Final Fantasy XIV krijgt in 2024 Xbox-versie en nieuwe uitbreiding

De mmorpg Final Fantasy XIV komt in de lente van 2024 beschikbaar voor de Xbox Series X en S, meer dan tien jaar nadat de game werd uitgebracht voor PlayStation-consoles en pc. Daarnaast is er een vijfde uitbreiding aangekondigd.

Later dit jaar moet er al een open bèta van de mmorpg beschikbaar komen voor de Xbox-consoles, laten Xbox-ceo Phil Spencer en Final Fantasy XIV-director Naoki Yoshida weten tijdens het jaarlijkse FFXIV Fan Festival. De voortgang kan worden overgedragen zodra de volledige versie in de lente van 2024 uitkomt.

Tegelijk met de release komt er ook een gratis Trial-versie beschikbaar. Daarmee mogen spelers zonder tijdslimiet de game spelen tot ze level 70 hebben bereikt. Ook bevat deze versie toegang tot de eerste twee uitbreidingen, Heavensward en Stormblood. De Trial is reeds beschikbaar voor de PlayStation- en pc-versies.

De Xbox-versies krijgen ondersteuning voor crossplay op alle servers met de versies voor andere platformen. De game krijgt op Xbox Series X en S tevens snellere laadtijden in vergelijking met de versies voor de vorige generatie consoles, maar alleen de Xbox Series X-versie krijgt 4K-ondersteuning.

Het is voor het eerst dat Final Fantasy XIV beschikbaar komt voor een Xbox-console. In 2019 werd aangekondigd dat de game in de maak was voor de Xbox One, maar dat is nooit gebeurd. Square Enix-ceo Takashi Kiryu zegt tijdens het festival voortaan 'indien mogelijk' zijn games voor Xbox-consoles uit te brengen.

Daarnaast is tijdens het Fan Festival aangekondigd dat de nieuwe dlc, Dawntrail, volgend jaar beschikbaar komt. Deze uitbreiding voegt een nieuw continent toe, Tural, en moet het begin inluiden van een nieuwe verhaallijn, nadat het vorige tijdens de Endwalker-dlc werd afgerond.

Verder moet de mmorpg vanaf de release van Dawntrail een grafische upgrade krijgen, belooft Square Enix. Er is onder meer gewerkt aan de kwaliteit van de textures, belichtingen en schaduwen. Wel zorgt dit ervoor dat de minimale systeemvereisten voor de pc-versie omhoog worden geschroefd. Er is vanaf dan minstens een Intel Core i7-6700-processor nodig en een Nvidia GeForce GTX 970- of AMD Radeon RX 480-videokaart.