Final Fantasy XIV krijgt in 2021 PlayStation 5-versie en nieuwe uitbreiding

Final Fantasy XIV, de mmorpg van de gamefranchise, krijgt een PlayStation 5-versie. Eigenaren van de PlayStation 4-versie kunnen een gratis upgrade krijgen naar de next-gen versie. Ook komt er een open bèta.

De open bèta vindt plaats vanaf 13 april, laat uitgever Square Enix weten, en de release moet 'kort daarna' volgen. Hoe lang die periode duurt, meldt het Japanse bedrijf niet. Hoewel de upgrade voor bestaande eigenaren kosteloos is, heeft de game nog steeds maandelijkse kosten, die wel gewoon doorlopen. Die kosten zijn 11 tot 13 euro per maand, afhankelijk van hoe lang het lidmaatschap duurt. Dat alles blijkt uit de twee uur durende live presentatie van de game, waarvan GameSpot het relevante stuk in een korter clipje heeft geplaatst.

De PlayStation 5-versie van de game krijgt modi voor grafische kwaliteit en voor prestaties. De kwaliteitsmodus draait in 4k-resolutie en de prestatiemodus schakelt over naar 1440p. Wat voor framerate men kan verwachten bij 1440p, vermelden de presentatoren niet. Beide modi zullen in ieder geval profiteren van 'drastisch snellere laadtijden', die ook getoond worden in de trailer. Middels backward compatibility is de game overigens al wel gewoon speelbaar op de PlayStation 5.

De game krijgt naast een next-gen versie ook een nieuwe uitbreiding. Dat wordt de vierde. Endwalker bevat het einde van het verhaal van Hydaelyn en Zodiark. In de loop van dit verhaal zullen ze een 'nog grotere calamiteit dan ooit tevoren' moeten verduren en reizen ze tot in de verste verten van Hydaelyn en zelfs naar de maan. Verder zal de uitbreiding 'voorbereidingen treffen voor nieuwe avonturen'. Verder komt er een nieuwe job en een level cap die van 80 naar 90 gaat. De uitbreiding moet in de herfst uitkomen.