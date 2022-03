Square Enix stopt verkoop Final Fantasy XIV tijdelijk wegens overbelaste servers

Square Enix stopt tijdelijk met de verkoop van mmorpg Final Fantasy XIV, omdat de servers het aantal spelers niet aankunnen. Sinds de release van de Endwalker-uitbreiding zo'n twee weken geleden, is de populariteit van de game flink gestegen.

"Spelers hebben momenteel te maken met extreem lange wachttijden, vanwege de grote concentratie aan speeluren die onze servercapaciteit ver te boven gaat, vooral tijdens de piekuren", schrijft producent en regisseur Naoki Yoshida.

Yosihda meldt dat Square Enix samenwerkt met downloadwinkels en retailers om de verkoop van Final Fantasy 14 tijdelijk te pauzeren. Op het moment van schrijven is de game nog te koop op Steam, maar in de PlayStation Store is het spel verdwenen en op de website van de uitgever zelf worden kopers verwezen naar een wachtlijst. Hoe lang de verkoopstop zal duren, is niet bekend.

Ook is het niet meer mogelijk om te registeren voor een gratis probeerversie en gebruikers van die versie krijgen nu minder prioriteit in de wachtrijen. Verder zegt Square Enix te stoppen met advertenties voor de Endwalker-uitbreiding waar mogelijk. Over uitbreiding van de servercapaciteit zegt de uitgever niets.

Zo'n twee weken geleden kwam Endwalker uit in Early Access en sindsdien hebben Final Fantasy 14-spelers te maken met lange wachttijden. De uitgever bood daarvoor eerder al zijn excuses aan en gaf betalende spelers zeven gratis dagen speeltijd. Die compensatie wordt nu uitgebreid naar nog eens veertien dagen, waarmee spelers in totaal drie weken gratis speeltijd krijgen. De compensatie geldt voor alle spelers die de volledige versie van het spel hebben met een actief abonnement op 21 december.