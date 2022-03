Mozilla brengt Firefox-update uit die verbinding met Microsoft-website herstelt

Mozilla heeft Firefox 95.0.1 uitgebracht met daarin een fix voor problemen die gebruikers sinds vijf dagen hadden bij het bezoeken van verschillende Microsoft-pagina's. Door een fout kreeg de browser geen status over het certificaat van de pagina's, waardoor ze geblokkeerd werden.

Firefox-gebruikers die bepaalde Microsoft-pagina's bezochten, kregen een Secure Connection Failed-foutmelding te zien, zonder de mogelijkheid om alsnog door te gaan naar de pagina. Volgens de melding had de fout te maken met het Online Certificate Status Protocol. De browser kreeg bij het bezoeken van de Microsoft-pagina's geen status over het certificaat, waardoor de geldigheid niet gecontroleerd kon worden. De browser merkte de pagina's daarom aan als onveilig en blokkeerde ze.

In het bugrapport dat bij Mozilla werd ingediend staat dat het probleem voorkwam op een pagina voor hardware-ondersteuning in Windows 11, maar andere gebruikers melden in de reacties dat de fout ook voorkwam op msdn.microsoft.com, forms.office.com en de hoofdpagina microsoft.com. Mozilla schrijft in de releasenotes van Firefox 95.0.1 dat de fout in deze versie is opgelost. Een verdere toelichting over hoe de problemen zijn ontstaan, staat daar niet bij.