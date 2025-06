Oude versies Firefox gaan slechter werken door verlopen rootcertificaat

Firefox-gebruikers met oude versies kunnen vanaf dit weekend te maken krijgen met slecht werkende add-ons en streamingplatforms die geen video's meer willen afspelen. Dat komt door het verlopen van een van Mozilla's rootcertificaten.

Het binnenkort verlopen rootcertificaat zit in alle versies van Firefox voor alle platforms tot versie 127, die in juni vorig jaar uitkwam, zegt Mozilla. Voor gebruikers van de Extended Support Release-versie gaat het om 115.3. Iedereen met Firefox 128 of hoger krijgt niet te maken met problemen, meldt Mozilla. Het gaat om de versies voor onder meer Windows, macOS, Linux en Android. De versie van Firefox voor iOS treft dit niet.

Door het verlopen rootcertificaat komen er problemen met updates van add-ons en drm, waarschuwt de browserbouwer. Gevolgen daarvan zijn onder meer dat add-ons niet meer werken en streamingplatforms geen video's meer willen afspelen. Mozilla raadt gebruikers aan te updaten naar een nieuwe versie. Op veel platforms gebeurt dat automatisch. De nu stabiele versie is 136.