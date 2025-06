Mozilla heeft een update voor versie 136 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In deze uitgave zijn onder meer verbeteringen aangebracht in de sidebar, kan bij het opruimen nu ook informatie van formulieren worden verwijderd, en is hardwareversnelling voor hevc-bestanden onder macOS en AMD-gpu's onder Linux mogelijk. In versie 136.0.1 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed Fixed an issue where a cookie size limit caused problems with website cookie management when using the CookieStore API. This could cause login and other state-related issues. (Bug 1950565)

Fixed an issue where Control/Command+L did not focus the address bar in new windows. (Bug 1947723)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

