Mozilla heeft een derde update voor versie 136 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In deze uitgave zijn onder meer verbeteringen aangebracht in de sidebar, kan bij het opruimen nu ook informatie van formulieren worden verwijderd, en is hardwareversnelling voor hevc-bestanden onder macOS en AMD-gpu's onder Linux mogelijk. In versie 136.0.3 zijn verder nog probleem met TikTok verholpen:

Fixed Significantly improved responsiveness on TikTok by improving the speed of date formatting. (Bug 1954323)

De volgende downloads zijn beschikbaar:

Mozilla Firefox 136.0.3 voor Windows (Nederlands)

Mozilla Firefox 136.0.3 voor Linux (Nederlands)

Mozilla Firefox 136.0.3 voor macOS (Nederlands)

Mozilla Firefox 136.0.3 voor Windows (Engels)

Mozilla Firefox 136.0.3 voor Linux (Engels)

Mozilla Firefox 136.0.3 voor macOS (Engels)

Mozilla Firefox 136.0.3 voor Windows (Fries)

Mozilla Firefox 136.0.3 voor Linux (Fries)

Mozilla Firefox 136.0.3 voor macOS (Fries)