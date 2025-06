Microsoft heeft versie 17.13.5 van Visual Studio 2022 uitgebracht. Deze populaire programmeerontwikkelomgeving, verkrijgbaar in de smaken Community, Professional en Enterprise, beschikt over handige opties om het programmeren in onder meer Visual C++, Visual Basic, C#, F# en Python gemakkelijker te maken. De nieuwe versie is volledig 64bit en heeft een vereenvoudigde gebruikersinterface. Uitgebreide informatie over versie 17.13 is op deze pagina van Microsoft te vinden; sinds versie 17.13.3 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Version 17.13.5 Visual Studio 17.13.3 Startup Project Toolbar no longer visible - Feedback ticket

Visual Studio use wrong parameters when launching services with multi-launch profile - Feedback ticket

Visual Studio removes version in .feature definition, it's not possible to build correct WSP - Feedback ticket

C# editor pressing Ctrl+Backspace to erase a word causes an error dialog to appear when the word is an unclosed " - Feedback ticket Version 17.13.4 Creating new class ignores Namespace Declaration File Scoped setting - Feedback ticket