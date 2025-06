Wizfile is een klein programma dat alle mappen en bestanden op een Windows-computer indexeert. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Everything wordt de informatie niet in een database opgeslagen, maar in het werkgeheugen bewaard. Via uitgebreide zoekcriteria kan het snel elk willekeurig bestand of map op de computer lokaliseren. Het programma is gratis voor thuisgebruik, maar toont wel een donatieknop. Voor commercieel gebruik wordt een vergoeding gevraagd. Versie 3.11 is uitgekomen en de changelog daarvan ziet er als volgt uit:

Changes in WizFile version 3.11: Improved threading when in non Admin mode and when scanning non NTFS drives/network drives/folders, resulting in more than 4x faster scanning of SSD drives

Fixed some memory leaks that might occur when rescanning or changing drives that could lead to WizFile hanging or crashing

Improved stability

Improved handling of multiple monitors with mixed DPI settings

Licensing has changed. Commercial users will now purchase licenses based on their business size. These licenses will be valid for all versions of WizTree released within one year of purchase. Previously purchased licenses will be automatically converted to "lifetime" licenses which will be valid for all future versions of WizFile