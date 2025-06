Mozilla heeft een tweede update voor versie 136 van zijn webbrowser Firefox uitgebracht. In deze uitgave zijn onder meer verbeteringen aangebracht in de sidebar, kan bij het opruimen nu ook informatie van formulieren worden verwijderd, en is hardwareversnelling voor hevc-bestanden onder macOS en AMD-gpu's onder Linux mogelijk. In versie 136.0.2 zijn verder nog de volgende verbeteringen aangebracht:

Fixed Fixed a bug where "Cookies and site data" and "Temporary cached files and pages" were unexpectedly enabled after updating to Firefox 136 for users with "History" and/or "Site settings" set to clear on shutdown in previous versions. (Bug 1952564)

Affected users already on Firefox 136 can disable these settings in "Privacy & Security".

Affected users already on Firefox 136 can disable these settings in "Privacy & Security". Fixed an issue where the Primary Password prompt appeared in unexpected situations. (Bug 1946121)

Fixed visibility issues with radio buttons on dark backgrounds. (Bug 1951930)

Fixed high CPU usage on Windows when the screen was locked or the laptop lid was closed. (Bug 1924932) Web Platform Disabled support for the CookieStore API due to compatibility concerns. The API will be enabled later once the compatibility issues have been addressed.

